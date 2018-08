Messina: eletto il Consiglio Acli

9 agosto 2018 19:05

Congresso Provinciale Unione Sportiva ACLI: eletto il Consiglio di Messina

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, presso la sede delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Messina, il Congresso Provinciale dell’Unione Sportiva ACLI presieduto dal Vice Presidente Nazionale dell’US ACLI, Tonino Meola.

Nell’ambito del Congresso sono state approfondite le linee programmatiche dell’US Acli per il prossimo triennio, dando ampia attenzione all’iniziativa “Lo Sport che che Vogliamo”: puntare ad uno sport partecipato, inclusivo, aggregativo, pulito ed accessibile; queste le linee guida del programma sportivo che l’US Acli intende mettere in campo per le prossime stagioni.

Tante le iniziative in programma nel prossimo triennio e, in particolare, già dai prossimi mesi sono diversi gli appuntamenti in agenda, a cominciare dal 15 settembre con la Giornata Nazionale dello Sport US ACLI, manifestazione che coinvolge 40 provincie in tutta Italia. Attenzione anche alla formazione ed all’incremento del numero di discipline e di tesserati nel territorio messinese.

In chiusura ha portato i suoi saluti anche il Presidente provinciali delle Acli di Messina, Antonino Gallo, e successivamente si è tenuta anche l’elezione del nuovo Comitato provinciale di Messina, la cui presidenza è stata affidata a Nino Scimone (Responsabile Nazionale della comunicazione delle US ACLI).