Messina, Carabinieri rastrellano Santa Lucia sopra Contesse: maxi sequestro di droga [DETTAGLI]

31 agosto 2018 19:20

Perquisizioni a tappeto e rastrellamenti a Santa Lucia sopra Contesse. I carabinieri di Messina sequestrano oltre un chilo di droga

Continua incessante il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Messina Sud, impegnati in servizi di prevenzione e repressione di reati nell’intera giurisdizione. Nella giornata di oggi, è scattata una maxi operazione nel quartiere di Santa Lucia sopra contesse che ha visto impegnati oltre 40 militari. Sono state numerose le perquisizioni domiciliari eseguite a carico di pregiudicati ed è stato particolarmente proficuo un rastrellamento condotto lungo un’ampia zona collinare che sovrasta il popoloso quartiere cittadino. A dare ausilio all’Arma locale vi erano 2 squadriglie dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Sicilia” – unità speciale dell’Arma dei Carabinieri, di stanza a Sigonella, creata per la ricerca dei grandi latitanti e per la prevenzione e repressione dei reati in aree rurali, costituita da personale particolarmente addestrato, nonché 3 unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Nicolosi specializzate nella ricerca di armi e stupefacenti. Il completo setacciamento dell’area, protrattosi per diverse ore a causa delle condizioni particolarmente impervie del terreno, ha permesso di rinvenire alcuni contenitori in vetro – in parte interrati ed in parte nascosti tra i rovi – contenenti più di un chilo di marijuana, sequestrata carico di ignoti. Spetterà adesso alle indagini, immediatamente avviate dai militari del Nucleo Operativo di Messina Sud, stabilire a chi sia riconducibile lo stupefacente rinvenuto. Il blitz dei carabinieri conferma il constante impegno delle forze dell’ordine a presidio del territorio.