Messina, traffico in tilt per il controesodo. De Luca: “Siamo in piena emergenza, viva il Ponte sullo Stretto”

Traffico in tilt da ieri a Messina per il controesodo di fine agosto. Ad aggravare la già precarie condizioni della viabilità nella città dello Stretto, il maltempo delle ultime ore che ha spinto vacanzieri e turisti ad anticipare il rientro. Il sindaco De Luca invita gli automobilisti a preferire la via Garibaldi anziché la Cortina del Porto. “Siamo in piena emergenza per i rientri ed imbarchi“- ha detto. Per il controesodo l’amministrazione De Luca ha fatto potenziare il numero dei traghetti da stamane gli assessoricon i colleghi della polizia municipale sono a lavoro per arginare l’emergenza. Atteso nel pomeriggio l’arrivo del sindaco per verificare l’andamento delle attività. ““- ha commentato sarcastico il sindaco De Luca.