Messina, manto stradale scivoloso: 5 incidenti nella notte, chiusa la via Tommaso Cannizzaro

19 agosto 2018 11:18

Cinque incidenti nella notte a Messina: chiusa la via Tommaso Cannizzaro

Da stamattina all’alba è stata disposta la chiusura della via Tommaso Cannizzaro a Messina. Nella notte ben 5 centauri, a causa del manto stradale scivoloso, hanno perso il controllo del mezzo. Secondo i vigili del fuoco, a rendere scivolosa la strada sarebbe la resina degli alberi . Sul posto in mattinata l’intervento anche degli assessori Mondello e Minutoli, dell’ingegnere Amato e del comandante della Municipale Ferlisi. Un mezzo antincendio con un getto a pressione ha cercato di ripulire la strada. “L’area è vasta– commenta l’assessore Minutoli- e probabilmente la strada rimarrà chiusa per tutta la giornata fino ad eliminazione del pericolo”.