Incredibile a Messina: la passeggiata dei Giganti “ostacolata” da un filo della luce elettrica, Mata e Grifone fermi

10 agosto 2018 21:08

Messina, stoppata la passeggiata di Mata e Grifone: un cavo elettrico troppo basso impedisce il passaggio dei Giganti

Una situazione paradossale, ai limiti dell’assurdo quella che in questo momento si sta verificando a Messina, dove questo pomeriggio era prevista la tradizionale sfilata dei Giganti Mata e Grifone. Al momento le statue dei due giganti sono fermi a Camaro, ma non riescono a raggiungere Piazza Fazio a causa di un filo della luce elettrica, collocato talmente in basso da non permettere il passaggio della Gigantessa. Sembra che i giganti resteranno parcheggiati sugli stalli della fermata bus. Seguiranno aggiornamenti.