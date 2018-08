Maltempo a Reggio Calabria: disagi in città, allagamento nei pressi dell’Università, auto galleggiano

Maltempo Reggio Calabria- Enormi disagi in città a causa di un temporale che ha scaricato tantissima pioggia. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, vi è una situazione di difficoltà nei pressi dell’Università dove le macchine addirittura galleggiano. Un lettore scrive: “non possiamo uscire di casa. Tutto ciò succede perchè la fiumara Annunziata non viene pulita a dovere”.