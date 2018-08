Maltempo, strage in Calabria: “l’accesso alle gole non è regolamentato” [FOTO]

21 agosto 2018 09:54

Tragedia del torrente Raganello in Calabria: “l’accesso alle gole non è regolamentato”

“Tragedia del torrente Raganello: i cartelli avvisano i visitatori di rispettare la natura. Niente si dice di quello che la natura può fare ai visitatori. L’accesso alle gole non è regolamentato rigidamente in relazione agli eventi idrologici causati dai nubifragi anche estivi“: lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Franco Ortolani, esperto geologo, docente universitario, ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, in merito alla tragedia avvenuta ieri nel torrente Raganello nel parco nazionale del Pollino in Calabria.