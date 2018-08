Forte maltempo in Calabria: violentissimo nubifragio devasta la spiaggia di Tropea [FOTO e VIDEO]

22 agosto 2018 18:59

Spiaggia di Tropea devastata dal forte maltempo questo pomeriggio

Un violentissimo nubifragio ha letteralmente devastato la spiaggia di Tropea nel primo pomeriggio di oggi. Questa mattina il tempo era soleggiato e mite come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, ma nel primo pomeriggio s’è scatenato un furioso temporale: 20 minuti di vento intenso e pioggia torrenziale, con danni ingenti agli stabilimenti balneari in spiaggia dove lettini e ombrelloni sono stati distrutti e in alcuni casi trascinati al largo in mare aperto. Un brusco stop dell’estate nella Perla del Tirreno ancora gremita di turisti e vacanzieri.