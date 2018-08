23 agosto 2018 21:40

Reggio Calabria, incidente sul Lungomare all’altezza della Villa Comunale: duro scontro tra uno scooter ed un pedone, uomo ferito a terra

Un incidente si è verificato in serata a Reggio Calabria sul Lungomare Falcomatà nei pressi della Villa Comunale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter ed un pedone: ad avere la peggio un uomo rimasto ferito a terra. Ad ora non si conosce la dinamica dell’incidente. In alto la fotogallery completa.