29 agosto 2018 19:10

Reggio Calabria, auto si incendia in pieno giorno a Santa Caterina coinvolgendo anche una Panda parcheggiata vicino: ecco le immagini

Una Mercedes è andata a fuoco in via Italia nella zona di Santa Caterina, a Reggio Calabria. La vettura, dalle prime ricostruzioni, pare si stata avvolta dalle fiamme a causa di un corto circuito. Il proprietario del’auto ha parcheggiato per comprare una bombola del gas in un negozio lì vicino: dopo pochi minuti le fiamme. Nell’incendio è rimasta coinvolta anche una Panda che è andata completamente distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme. In alto la fotogallery completa.