Crollo Ponte Genova: allestita la camera ardente [FOTO]

17 agosto 2018 20:23

E’ stata allestita la camera ardente per le vittime della tragedia di Genova: ma è già polemica

Sono state disposte dodici bare, anche quella bianca di un bambino, nella camera ardente allestita al padiglione Jean Nouvel della fiera di Genova dove stamani si sono raccolti familiari, parenti e amici di parte delle vittime del crollo del ponte Morandi. Si terranno domani i funerali di Stato. Altre famiglie delle vittime hanno preferito funerali privati, nei luoghi di residenza. Nel pomeriggio è prevista la vista del cardinale Angelo BagnascoNella parte restante del padiglione è iniziato l’allestimento del palco dove troverà posto l’altare per i funerali. Nelle prossime ore saranno poste 1.500 sedie, verrà realizzata un’area riservata per i parenti.”Sono pochi quelli che aderiscono ai funerali di Stato. Tanti non vogliono fare la passerella, e li capisco. Se invece di spendere i soldi per venire qui li avessero dati a questa povera gente, sarebbe stato meglio”. Lo ha detto al Sir padre Mauro Brezzo, cappellano dell’ospedale San Martino di Genova, che sta dando conforto alle persone ferite e ai familiari delle vittime.