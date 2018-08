A Reggio Calabria in grandi nomi del chitarrismo italiano: tutto pronto per la Festa della chitarra

29 agosto 2018 20:47

Reggio Calabria “città della chitarra”: al via la IV edizione della kermesse musicale organizzata da La Bottega della Musica

Anche quest’anno – dal 12 al 29 settembre – Reggio Calabria tornerà a trasformarsi nella “città della chitarra”. Tutto è pronto per dare il via alla IV edizione de La Festa della chitarra, la grande kermesse musicale organizzata da La Bottega della Musica che porterà nella nostra città alcuni tra i più importanti nomi del chitarrismo italiano. Si parte mercoledì 12 settembre con l’ Effedot Day, demo di Reno Brandoni e Gavino Loche (acustica fingerstyle), venerdì 14 il chitarrista siciliano Osvaldo Lo Iacono (chitarra elettrica) terrà una masterclass dedicata al blues moderno ed alla sue contaminazioni con il jazz, il funk e il rock, arricchita da un’attenta analisi armonico-melodica dei segreti che rendono così affascinante e ricercato questo linguaggio. Sabato 15 spazio ai giovani vincitori del I° Concorso Chitarristico Internazionale Premio “Città di Lamezia Terme” (chitarra classica) con la partecipazione dei chitarristi calabresi Daniel Dramisino, Federica Le Piane, Francesco Varrese e Jacopo Puleo. La seconda settimana de La festa della chitarra si aprirà con il live seminar in cui il guitar coach Domenico Carere presenterà il suo esclusivo programma di allenamento per musicisti tratto dal libro Guitar Workout – sprigiona il tuo vero talento. Venerdì 21 il duo violino e chitarra Faucitano-Barresi accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra le sonate di Paganini, il tango di Piazzolla e gli intramontabili temi di Morricone, mentre sabato 22 il chitarrista romano Francesco Taranto (chitarra classica) terrà una demo in cui parlerà della scelta delle corde per una giusta interpretazione e resa sonora. Tutti gli appuntamenti si terranno presso La Bottega della Musica di Reggio Calabria alle ore 18:00 all’interno della moderna e funzionale performance room appositamente allestita per l’evento. La manifestazione ospiterà anche due giornate speciali. Mercoledì 26, grazie al Restring day, i chitarristi potranno portare all’evento la loro chitarra e beneficiare di un cambio corde gratuito eseguito direttamente dai tecnici D’Addario Strings. Venerdì 28 e Sabato 29, infine, grazie alla presenza del team docenti de La Bottega della Musica – Scuola di chitarra si terranno due giorni intensi di lezioni di chitarra gratuite per avvicinare bambini ed adulti al meraviglioso mondo delle sei corde. “Oggi più che mai un music store moderno deve essere un luogo di gioia e di divertimento in cui grandi e piccini possano realizzare il grande sogno di esprimere se stessi attraverso la musica. Vogliamo che le chitarre appese ai ganci della nostra chitarreria vivano grazie anche alla presenza di questi grandi artisti internazionali che le suoneranno per tutti gli amanti delle sei corde e non solo. Questo sarà il tema portante di questa quarta edizione” con queste parole il direttore artistico Domenico Carere presenta l’edizione 2018 de La Festa della chitarra. L’ingresso alla manifestazione è libero ad inviti. Gli inviti possono essere ritirati presso la sede de La Bottega della Musica a Reggio Calabria in Viale G. Amendola, 29 t/u/v oppure stampati direttamente on line dal sito www.eventbrite.it.