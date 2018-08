Reggio Calabria, degrado in via Collina degli Angeli [FOTO]

27 agosto 2018 19:24

Erbacce e degrado in via Collina degli Angeli a Reggio Calabria, un cittadino indignato si rivolge a Falcomatà

Degrado lungo la strada di via Collina degli Angeli a Reggio Calabria. La strada è piena di erbacce, indice che la scerbatura non viene fatta da mesi. Un cittadino indignato si rivolge direttamente al sindaco: “Premesso che questa strada porta al Santuario di S.Antonio, e non si presenta bene all’aspetto de passanti, non è un fiore all’occhiello, vorrei farle una domanda; la tassa sui rifiuti solidi urbani che noi cittadini paghiamo, non è inclusa la pulizia delle strade e relativa manutenzione?”.