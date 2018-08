Cosenza: pubblicata la gara per la Ciclopolitana [FOTO]

14 agosto 2018 20:24

Ecco i rendering relativi al progetto della Ciclopolitana di Cosenza la cui gara d’appalto è stata appena pubblicata, per come annunciato dal sindaco Mario Occhiuto

È stata pubblicata la gara per la Ciclopolitana di Cosenza, una rete interconnessa di piste ciclabili su sede riservata, che attraverserà la città collegando tutte le piazze e i punti d’interesse. Lo annuncia il sindaco Mario Occhiuto precisando: “Si realizza in questo modo un intervento di ricucitura dei tratti esistenti delle piste ciclopedonali con nuove linee in modo da garantire un’ampia penetrazione nel tessuto urbano della città: dalla parte più a nord con la zona sportiva e delle piscine comunali fino al centro urbano, dal viale parco e corso Mazzini poi verso il Centro storico fino alla zona dei BoCS Art. È previsto anche un servizio di bike sharing con stazioni di ricarica, bici a disposizione (anche a pedalata assistita) e servizi annessi (App, Info, eccetera), attrezzata con strutture e tecnologie avanzate su cui implementare un servizio di noleggio diffuso e integrato”. La ‘Ciclopolitana di Cosenza’ si inquadra nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile che rappresenta un aspetto programmatico fondamentale dell’Amministrazione comunale ai fini del miglioramento della qualità della vita del Capoluogo bruzio. Il progetto globale che comprende più di 25 km di piste ciclabili su sedi riservate è stato realizzato nell’ottica di:

a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all’uso dei veicoli a motore nell’area urbana e nei collegamenti con il territorio contermine, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica;

b) puntare all’attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell’itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri.