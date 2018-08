Ferragosto sicuro in Calabria, maxi controlli dei Carabinieri: trovata droga, 8 denunce

15 agosto 2018 11:41

Controlli straordinari dei Carabinieri in Calabria: denunciate otto persone tra cui un minore, rinvenuta piantagione di cannabis

Ferragosto sicuro non solo per i cittadini ma anche per i numerosi turisti che soggiornano nel comprensorio del Reventino, alla ricerca di frescura e, perché no anche alla ricerca di funghi. I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno espletato dei controlli straordinari di sicurezza con servizi mirati di controllo del territorio, al fine di assicurare alla popolazione una maggiore percezione di sicurezza. Questo è il bilancio: – in Carlopoli sono stati denunciati a piede libero due giovani incensurati per ricettazione in concorso. Gli stessi infatti dopo essere stati fermati a bordo di un Quad sprovvisto di targa non riuscivano a dimostrare la provenienza del motoveicolo che veniva posto sotto sequestro penale. Al conducente inoltre veniva comminata una sanzione pari a 5.000 € poiché sorpreso senza patente di guida. Sempre a Carlopoli è stato segnalato alla Prefettura – UTG di Catanzaro, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane, già recidivo, sorpreso con quasi 5 grammi di hashish; – in Soveria Mannelli è stato deferito in stato di libertà un soggetto che, a seguito di sinistro stradale autonomo e senza feriti, quale conducente del veicolo, veniva trovato in stato di ebbrezza alcolica, con tasso superiore al limite consentito (> 1,50 G/L), come accertato dal locale Presidio Ospedaliero. La patente di guida gli veniva ritirata ed il veicolo sequestrato per confisca; – in Decollatura sono stati deferiti all’A.G. quattro persone, di cui un minore di anni 18, intenti ad esercitare la caccia di frodo (cd. bracconaggio), in violazione delle norme vigenti (art. 30 L. 157/1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella fattispecie in periodo di divieto generale. Gli stessi infatti venivano sorpresi in aperta campagna e in piena notte in possesso di un fucile da caccia carico, con ulteriori cartucce, un coltello di genere vietato e due torce, tutto posto sotto sequestro. Per questo motivo gli venivano contestati anche l’omessa custodia e il porto abusivo di armi. Veniva denunciato un altro soggetto che, fermato a bordo del proprio veicolo, veniva trovato in possesso, senza giustificato motivo, all’esito di perquisizione personale e veicolare, di un’ascia. Allo stesso venivano inoltre contestate due violazioni al Codice della Strada, una per aver sorpassato in curva e contromano e, l’altra per aver omesso l’uso delle cinture di sicurezza, con la conseguente decurtazione di 15 punti e il ritiro della patente. Sempre a Decollatura veniva notificato Decreto di diffida, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, su richiesta della locale Stazione, nei confronti di un soggetto gravato dalla misura non detentiva della libertà vigilata; in Serrastretta, nella frazione Accaria, è stata scovata in area boschiva demaniale, occultata tra la fitta vegetazione di rovi e arbusti, una piantagione di cannabis composta da 31 piante alte fino a due metri, messe a dimora su terrazzamenti in cui passa un rigagnolo e irrigate con un sistema artigianale fatto con tubi in gomma. Le piante venivano estirpate e sequestrate. Le indagini sono tuttora in corso al fine di individuare i responsabili della coltivazione illecita. Sono stati effettuati: 30 identificazioni personali, 25 controlli veicolari, 1 controllo ad esercizio commerciale, 6 perquisizioni personali-veicolari-domiciliari, 3 controlli a persone sottoposte misure prevenzione e sicurezza, 2 ritiri di documenti di circolazione, 2 sequestri/fermi di veicolo e 3 ritiri di patente. Sono state avanzate infine due proposte finalizzate al diniego di detenzione armi e munizioni nei confronti di altrettanti soggetti.