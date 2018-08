Calabria: aperte le iscrizioni ai corsi d’istruzione e formazione professionale

28 agosto 2018 21:08

I percorsi di studio e formazione gratuiti, finanziati e riconosciuti dalla Regione Calabria e Fondo Sociale Europeo sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un’alternativa alla scuola superiore

Sono aperte le iscrizioni ai nostri corsi gratuiti d’istruzione e formazione professionale per ragazzi e

ragazze di età compresa fra i 14 e i 16 anni in diritto/dovere all’istruzione, che hanno concluso la scuola

media e hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e hanno deciso di

interrompere gli studi e/o non hanno trovato nella scuola un percorso rispondente alle aspettative

personali.

I percorsi di studio e formazione gratuiti, finanziati e riconosciuti dalla Regione Calabria e Fondo Sociale

Europeo sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un’alternativa alla scuola superiore, per

conseguire una qualifica professionale valida a livello europeo e spendibile nel mondo del lavoro.

Imparare dagli esperti in classe, in laboratorio e in azienda attraverso attività pratiche e di apprendimento

in contesto lavorativo con stage all’interno delle aziende partner del progetto (Hotel****,B&B, Villaggi

turistici- Resort, Agriturismo, aziende di produzioni alimentari (marmellate, succhi, olearie, pastifici,

peperoncino ecc.) e Associazioni di categoria dei settori.

I percorsi prevedono anche attività di recupero delle competenze di base, di tutoraggio e di

approfondimento finalizzate a sostenere i ragazzi durante tutto il percorso formativo.

Gli studenti possono dunque scegliere quale dei percorsi tra settore turistico e agroalimentare è il più

adatto alle loro esigenze e aspirazioni e conseguire una qualifica professionale triennale valida a livello

europeo per :

operatore ai servizi di promozione e accoglienza indirizzo strutture ricettive (addetto alla reception)

oppure

operatore della trasformazione agro-alimentare (addetto alla produzione industriale di marmellate,

succhi, pasta, in olearia, ecc.)

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono finalizzati a far acquisire ai giovani le

conoscenze e le competenze indispensabili per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione

professionale. L’obiettivo di chi li frequenta è raggiungere una qualifica professionale, la quale non

preclude la prosecuzione del percorso di studi nella formazione professionale o nella scuola.

Dopo il conseguimento della qualifica professionale, infatti, i giovani possono:

 entrare direttamente nel mercato del lavoro;

 continuare il percorso formativo frequentando il IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale finalizzato a conseguire il diploma professionale;

 continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria

superiore.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro l’avvio dell’anno scolastico previsto per settembre presso la sede

operativa della FO.E.MA Group sita in Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 18, n. 375 o via e-mail al seguente

indirizzo: info@foema.it

Per informazioni: Associazione FO.E.MA-GROUP Via Nazionale 18 n.375 Gioia Tauro(RC)

Web www.foema.it Cell. 3921911041 Tel. 0966046442 Fax 0966041122 E-mail info@foema.it