Successo per la manifestazione “il borgo degli Artisti” a Brancaleone [FOTO]

17 agosto 2018 23:00

Ennesimo successo della Pro Loco di Brancaleone per l’iniziativa il Borgo degli Artisti che si è tenuta il 15 Agosto scorso a Brancaleone vetus. Numerosi artisti accorsi della provincia di Reggio Calabria si sono dati appuntamento nel borgo di Brancaleone Vetus per esporre le proprie opere in cornice davvero originale. Nonostante il maltempo che ha imperversato sulla Jonica nel corso del pomeriggio la manifestazione si è svolta regolarmente all’interno dei locali della ex chiesa Maria Santissima Annunziata che si è trasformata in una vera e propria galleria d’arte contemporanea, con opere pittoriche e scultoree di grande prestigio. La manifestazione è stata organizzata e coadiuvata grazie alla collaborazione di Kronos arte “Laboratorio delle Arti” di Merito Porto Salvo con cui la Pro-loco collabora ormai da tempo. Tra gli artisti presenti di Kronos arte che hanno esposto ci sono: Carmela Mafrica(Presidente dell’Associazione Kronos arte, Maria Carmela Romeo, Francesco Neri, Anna Squillaci, Lorenza Stelitano, Maria Carmela Borruto e Graziella Romeo. Altri artisti e scultori presenti con le proprie opere sono stati: Enzo Niutta(scultore), Rosario La Seta (scultore), Mimmo Carteri (Scultore), Tania Azzar(pittricee scultrice),Letizia Neri(pittrice) e Massimiliano Pedi (giovane e talentuoso fotografo reggino) che ha esposto i suoi scatti nella sua personale dal titolo “cieli del Sud” . La manifestazione ha avuto la partecipazione del musicista e compositore Johnny Novecento con il suo pianoforte che ha creato un atmosfera davvero unica e particolare incantando i presenti. Tanti i visitatori accorsi ad ammirare questa mostra collettiva, e tante le personalità del mondo culturale del territorio. Manifestazioni come queste servono ad accrescere l’interesse dei luoghi spesso dimenticati che creano ottimi presupposti per un rilancio turistico locale degno di nota.