12 agosto 2018 14:00

Residenti esasperati a Bocale, una delle poche zone di Reggio Calabria dove non vige il divieto di balneazione

Amaro risveglio per i residenti di Bocale a Reggio Calabria. Stamattina, in una delle poche zone non colpite dal divieto di balneazione, fogna a cielo aperto in spiaggia. I residenti, esausti, hanno deciso di rivolgersi ai vigili urbani e i Carabinieri, ma al momento l’emergenza che sta interessando la zona sembra non trovare soluzione. Nella gallery le immagini scattate dai residenti.