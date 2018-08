Allerta Meteo, allarme maltempo in Calabria e Sicilia: violenti temporali in arrivo nel basso Tirreno [MAPPE e DETTAGLI]

24 agosto 2018 12:44

Allerta Meteo, attenzione ai fenomeni estremi delle prossime ore al Sud: instabilità molto accentuata, nel basso Tirreno alto rischio di nubifragi, grandinate e trombe d’aria

Allerta Meteo – E’ un’altra giornata di maltempo estremo al Sud, con violenti temporali che nel pomeriggio colpiranno in modo particolare Calabria e Sicilia, ma anche alcune zone di Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e in serata inizieranno ad imperversare al Nord. Attenzione ai fenomeni più estremi nel basso Tirreno, proprio tra Calabria e Sicilia, dove il maltempo si prolungherà anche domani, Sabato 25 Agosto. Proprio in Calabria e Sicilia è in vigore l’allerta arancione lanciata dalla protezione civile. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo a corredo dell’articolo: tra Palermo, Messina, Reggio Calabria e Vibo Valentia nelle prossime 12 ore si verificheranno i fenomeni più violenti. Massima precauzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: