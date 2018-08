A Roccalumera la 16ª edizione del concorso di bellezza Miss riviera jonica [FOTO]

9 agosto 2018 10:59

Roccalumera, giovani alla ribalta della passerella siciliana

Estate tempo di manifestazioni, inesorabile l’appuntamento con “ miss riviera jonica “. Patron della manifestazione il direttore Pino Prestia, che da sedici anni mette il cuore e la passione nell’organizzare questa manifestazione che toccherà i paesi della riviera jonica e si concluderà con la premiazione della miss nella cavea di Furci Siculo, paese natio del patron il 25 agosto. Insieme al direttore Prestia, hanno contribuito nell’organizzazione Lorena Luparelli Albion e Cristopher Caponetto dell’associazione Polvere di stelle, che organizza Miss Blumare concorso di bellezza di rilievo nazionale! Lorena segue le ragazze in tutte le fasi delle sfilate, guidandole e supportandole. Hanno presentato Cettina Sciacca direttrice artistica del teatro Val D’agró di Santa Teresa di Riva e l’imprenditore Severino Bucalo. Durante la serata si sono esibite le scuole di ballo di Milena Freni di Santa Teresa di Riva, Perla dance di Melissa Gulizia di Nizza di Sicilia, un gruppo folk di Roccalumera costituito da Santino Basile ,Marco Crisafulli, Onofrio Palella, Ilenia Verdi della scuola Etoile di Pedara, la cantante Daniela Cavallaro che ha partecipato a svariate edizioni di San Remo giovani,la giovanissima ballerina Ginevra Luparelli Albion che ha danzato su una coreografia ideata da se stessa. Oggi prima tappa a Roccalumera dove numerose ragazze hanno sfilato in costume da bagno, in abiti sportivi ed infine in abiti da sera. Tutte le ragazze che si classificheranno andranno direttamente alla finale regionale del concorso Miss Blu Mare, quelle selezionate in finale partiranno in crociera una settimana dall’11 al 18 novembre su Msc meraviglia per disputare la gara contro tutte le finaliste di ogni regione d’Italia. In giuria il Dott. Roberto David, Lino Francesco, Lupica Graziella, Maria Pia Mastroeni, Franciosa Michela, Sara Zinone, Panebianco Daniela, Natia Basile. Le ragazze sono state giudicate per il portamento, il viso, il fisico ed il casting. Al primo posto Giada Mazzullo,seconde classificate a pari merito Alessia Stracuzzi e Jaira Giuffrifa,terze classificate a pari merito Ilenia Verdi ed Alessia Asero,fascia speciale miss Blumare Giulia Condorelli.