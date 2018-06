Reggio Calabria: le FOTO delle condizioni disastrose in cui versa Via Esperia

5 giugno 2018 20:07

Condizioni disastrose in via Esperia a Reggio Calabria

Via Esperia, a Reggio Calabria, versa in condizioni disastrose. Tra fogna, topi e blatte gli abitanti sono ormai esasperati. Nonostante le richieste e le lettere inviate alle istituzioni competenti nulla è stato fatto. Secondo una segnalazione da parte di una lettrice di StrettoWeb vi sono anche innumerevoli pericoli che attentano alla vita dei cittadini. “L’acqua ha colpito i muri delle scale dove si trova il contatore della luce con il rischio di andare in corto circuito. Oltre le condizioni igienico-sanitarie inesistenti, in un condominio dove vi sono alcuni bambini invalidi. Chiediamo l’intervento delle istituzioni. Siamo disperati!”.