Santa Lucia sopra Contesse, l’altra faccia di Messina: il “ghetto” dove si respira rabbia, disperazione e amianto [FOTO e INTERVISTE]

3 giugno 2018 20:41

Santa Lucia Sopra Contesse, l’altra faccia di Messina: la sensazione per chi visita il villaggio è quella di un pugno allo stomaco

A conclusione di questa campagna elettorale per le amministrative, Santa Lucia sopra Contesse rientra a pieno titolo tra le zone di Messina “di confine”. Questa frazione collinare, che dista solo 8 km dal centro cittadino, è come se fosse un buco nero della città: “un regno” o forse un ghetto, chiuso, blindato, dove l’unico presidio di legalità è una scuola e le cui strade e il desolante paesaggio raccontano il fallimento di un’amministrazione incapace di rimboccarsi le maniche a dovere, e sorda alle esigenze delle periferie. I residenti sono talmente disillusi, stanchi delle promesse elettorali, al punto che in questa campagna elettorale hanno deciso di boicottare i comizi, altre volte addirittura di scacciare il candidato sindaco di turno che ha tentato di incontrarli. Ma qui l’aria che si respira non ha solo l’odore della disperazione e della miseria, qui davvero i residenti hanno bisogno delle istituzioni: qui, nella più totale indifferenza, la gente continua a respirare amianto. La sensazione per chi visita il villaggio è quella di un pugno allo stomaco: la stessa che hanno provato i residenti di contrada Fornace, piccolo vicoletto all’interno del villaggio, dopo l’intervento della Protezione Civile per ripulire il canale che conduce a valle le acque piovane.

La sorpresa è stata delle più amare: come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, è emersa una grandissima quantità di macerie, spazzatura e detriti che finora era rimasta sepolta: una montagna di rifiuti altamente pericolosa per la salute e che, per ragioni ancora da chiarire, è stata abbandonata a ridosso delle abitazioni. Da allora nessuno si è fatto vivo e i residenti continuano a respirare quel tanfo pericolosissimo. È da quasi un mese che i bambini di contrada Fornace giocano in mezzo all’amianto, ai topi e alle macerie. Speriamo che almeno questa campagna elettorale, seppur agli sgoccioli, possa mobilitare le coscienze e che chi di dovere intervenga. Di seguito le interviste rilasciate dai residenti e dal presidente di Fare Verde Messina: