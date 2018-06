Reggio Calabria, ragazza soccorsa sugli scogli del Tempietto: denutrita e deperita, salvata da eroici agenti di Polizia e 118. Appello alla città per aiutarla [FOTO e VIDEO LIVE]

5 giugno 2018 10:46

Una giovane ragazza brasiliana, presumibilmente di circa 25 anni, è stata ritrovata questa mattina sugli scogli del Tempietto, alla fine del lungomare vicino la stazione centrale a Reggio Calabria. La giovane, “rifugiata” in riva al mare e notevolmente deperita, viveva in queste condizioni da circa 3 giorni e si alimenta solo con acqua di mare. Sul posto sono intervenuti due poliziotti e i soccorritori del 118 con un’ambulanza: fondamentale l’intervento degli agenti della Questura per salvare la vita alla ragazza, evidentemente scossa e turbata. Non è chiaro cosa sia accaduto: alcuni testimoni della zona riferiscono – appunto – che si trova lì da tre giorni e che ha rifiutato anche il cibo che le veniva portato sugli scogli. Intanto rivolgiamo un appello alla città affinchè adesso, dopo i soccorsi del caso, ci si possa prodigare – a partire dalle autorità – per dare un futuro e un inserimento sociale a questa ragazza, a maggior ragione con tutti i centri d’accoglienza che certo non mancano.

La Polizia ha contattato i servizi sociali che sono arrivati sul posto proprio in questi minuti. La ragazza sta mangiando qualcosa e riesce ad essere un pò più in forza grazie alle flebo del 118. Dice di chiamarsi Maria e di essere venuta in Italia per amore ma poi l’uomo sarebbe andato via lasciandola sola, sembra abbia anche un figlio ma è in stato confusionale.

Adesso si attende che le autorità preposte si sveglino dal torpore e intervengano ad aiutare la donna. Al momento la Polizia è dovuta andare via per una richiesta di intervento e la donna in questi minuti si trova a bordo del furgone dell’associazione “casa di Lena” che però non può occuparsene portando via la donna se non prima intervengono i servizi sociali. Da cui però non arriva alcuna risposta. Anche i soccorritori del 118, dopo aver effettuato la flebo, sono andati via lasciando la ragazza sul posto.