Reggio Calabria, controlli dei Carabinieri in Aspromonte: denunce e deferimenti per vari reati [FOTO e DETTAGLI]

7 giugno 2018 17:31

Contollo del territorio da parte dei Carabinieri del Reparto Parco Nazionale d’Aspromonte

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dai Carabinieri del Reparto Parco Nazionale d’Aspromonte, i militari della Stazione Carabinieri Forestali di Gerace hanno deferito in stato di libertà O.G.,70enne del luogo, sorpreso ad appiccare un incendio ad una scarpata mettendo in pericolo le abitazioni limitrofe.

Inoltre, i militari della Stazione Carabinieri Forestali di Bagaladi, hanno deferito in stato di libertà 4 soggetti del posto P.C. 87enne, T.M.G. 54enne, V.D.54 enne e S.N.S 38enne, rispettivamente in qualità di mandante dei lavori, progettista e rappresentanti della impresa appaltatrice, poiché sorpresi a costruire una tettoia di un’abitazione in assenza di permesso e in zona del parco sottoposta a vincolo paesaggistico.