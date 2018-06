All’infiorata di Noto una performance di grande rilievo degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria [FOTO]

6 giugno 2018 22:22

All’infiorata di Noto una performance di grande rilievo degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

La 39^ edizione dell’Infiorata di Noto, svoltasi dal 18 al 20 maggio u.s. ed avente per tema Cina in fiore “la via della seta” ha visto, per l’ennesima volta, la partecipazione degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Tra i sedici bozzetti, scelti tramite un bando internazionale, è stato selezionato il progetto grafico dell’allieva del Biennio Specialistico Immacolata Melito avente per titolo “All’ombra del Ciliegio” ed, in aggiunta, il comitato organizzatore, riconoscendo la bravura e professionalità degli allievi Reggini, resa nelle precedenti partecipazioni, ha affidato loro anche la realizzazione del progetto grafico “il Filosofo Confucio” realizzato dall’Accademia di Belle Arti cinese. Il progetto realizzato da Immacolata Melito, nel rispetto della tradizione culturale cinese contiene diversi elementi simbolici della tradizione cinese.

Il grande ramo di ciliegio , che si staglia nel riquadro, rappresenta la nascita e la vita: i fiori cadono alla minima scossa di vento, creando pavimenti profumati per gli innamorati in una brevissima esistenza nella bellezza. Nel basso del riquadro sono rappresentati due pesci simboli della fortuna nel loro doppio significato di potere ed abbondanza. L’uso dei pesci vuole anche esprimere il concetto della dualità ovvero lo Yin e lo Yang: sono due principi opposti e l’uno non può esistere senza l’altro e ognuno contiene una parte dell’altro. Ma oltre questi aspetti simbolici, peculiarità basilari ed imprescindibili del quadro sono la morbidezza dei tratti, la delicatezza dei toni dei colori e delle loro sfumature che suscitano in chi ammira l’opera un grande senso di soavità e di bellezza. A suggello di questa performance si è registrato il gradimento dei visitatori che, invitati a votare su web in un sito dedicato, hanno conferito al riquadro all’ombra del Ciliegio di Immacolata Melito il più alto gradimento con oltre il 39% delle preferenze su più di novemila votanti. Nella realizzazione, curata dagli allievi dell’Accademia di BB.AA. di Reggio Calabria, il tronco dell’albero di ciliegio è stato realizzato modellando la torba con alternanza di volumi, parte del tronco è stato ricoperto da fiori interi, altre da petali. I pesci sono stati realizzati con campiture di colori, il tutto su uno sfondo ti petali bianchi. Il secondo bozzetto realizzato dagli allievi dell’Accademia, proposto dall’accdemia di BB.AA. Cinese, rappresenta Confucio, filosofo cinese del VI-V secolo a.c., ideatore del primo pensiero originale della cultura cinese. In particolare il quadro “All’ombra del Ciliegio” è stato realizzato da Immacolata Melito, Jenifher Barbuto, Miriam Arconte, Marco Labate, Alberta Dito, Lorena Palermo, Rosa Votano, Denise Violani, Giulia Moschella, Valentina Iannelo, Giulia Villareale, Simone Scialpi, Alessia Serraino mentre il quadro “ll Filosofo Confucio” da Antonino Di Mondo, Serena Costanzo, Alessandra Plovino, Diego Dattola, Alessandro Allegra, Paula Szulska, Gianna Giordano, Rebecca Di Marco, Ilenia Iozzo, Emanuela Villareale.

In questa affascinante ed esaltante prova gli allievi sono stati coordinati artisticamente dalla Prof.ssa Paolina Giansiracusa coadiuvata dal prof. Francesco Scialò e dalla Prof.ssa Deborah Correnti.