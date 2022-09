Elezioni Politiche 2022: lo spoglio in diretta con tutti i risultati

Elezioni, l’esponente di Noi Moderati: “Aree fragili meritano proposte” “E’ impressionante come in queste ore, in particolare fra sinistra e M5S, ci sia una gara ad accaparrarsi il consenso delle fasce e delle aree più fragili del nostro Paese, tra cui la Calabria, alimentandone lo stato di fragilità invece di avanzare proposte che mettano i […]