Elezioni Comunali Villa San Giovanni 2022: lo spoglio in diretta con tutti i risultati

Villa San Giovanni: a Piazza Valsesia iniziativa di chiusura di campagna elettorale del candidato a sindaco Marco Santoro, saranno presenti autorità e amministratori “L’appuntamento è giovedì 9 giugno alle ore 19 in punto, sempre Piazza Valsesia, nel cuore di Villa San Giovanni, per chiudere questa avvincente campagna elettorale”. E’ quanto scrive in una nota il […]