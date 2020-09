Elezioni Comunali Reggio Calabria 2020: lo spoglio in diretta con tutti i risultati

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il dato dell’Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai e la lunga notte di attesa prima dello scrutinio E’ iniziata una lunga notte prima dello spoglio a Reggio Calabria: è la prima volta nella storia delle elezioni comunali in cui bisogna aspettare addirittura il martedì mattina per l’inizio delle operazioni […]