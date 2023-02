Zelensky a Sanremo 2023 fra pressioni e polemiche, Meloni spiazza tutti: “avrei preferito…”

10 Febbraio 2023 15:31

Un caso spinoso per ogni sera. Sembra questo il trend i Sanremo 2023 che, a dirla tutta, cavalca l’onda delle polemiche e tocca sempre vette altissime di audience. La tv funziona anche così. Per la serata finale, quella di domani, l’argomento più caldo sarà l’intervento di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino non sarà presente in video, come ci si aspettava inizialmente, ma Amadeus ne leggerà una lettera sul palco.

Il cambio di decisione sembrava poter essere arrivato a causa delle lamentele di un’importante parte della politica italiana che aveva iniziato a storcere il naso. Amadeus, in conferenza stampa, ha dichiarato di non aver mai “avvertito pressioni dalla politica, in nessuno dei miei quattro Festival“, aggiungendo che è stato lo stesso Zelensky a scegliere di inviare un messaggio da leggere a Sanremo.

Sull’argomento è intervenuta anche Giorgia Meloni dichiarando: “io avrei preferito che Zelensky fosse stato presente a Sanremo. Mi dispiace più che altro che si sia creata una polemica: non è mai facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, anche se poi ci entra sempre. Credo che fosse comunque importante una sua presenza“.