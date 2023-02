La previsione di Zelensky: “Putin sarà ucciso da uno della sua cerchia”

25 Febbraio 2023 23:25

Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky fa una previsione chiara e netta: “Vladimir Putin alla fine verrà ucciso da un membro della sua cerchia ristretta”.

“Ci sarà sicuramente un momento in cui la fragilità del regime di Putin si farà sentire in Russia. Allora i carnivori mangeranno un carnivoro. È molto importante e avranno bisogno di una ragione per giustificarlo. Si ricorderanno. Troveranno un motivo per uccidere un assassino. Funzionerà? Sì. Quando? Non lo so“, ha rimarcato Zelensky.