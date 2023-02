Zelensky su guerra, Berlusconi e Meloni: “Giorgia è una donna forte”

19 Febbraio 2023 21:40

Il 24 febbraio del 2022 le truppe russe sferravano i primi attacchi in Ucraina con una guerra che ha indubbiamente procurato morte e distruzione. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rilasciato proprio oggi, una serie di dichiarazioni sottolineando che “la Russia non può più andare oltre, non sono potenti come erano prima. Ora siamo molto più forti di loro”. “Noi sappiamo che se perdiamo perdiamo tutto, le case, i figli, i genitori. Quindi per noi non importa se è un’invasione vecchia o nuova. Dopo quello che è accaduto il 24 febbraio dello scorso anno non ci sono altri compromessi. È stato violato il diritto internazionale, tutto quello che di umano poteva esserci è stato violato. Noi non abbiamo paura di loro. Nessuno ha paura di loro, ma non sta andando secondo i loro piani”, è quanto rimarca in un’intervista al Tg1.

“Le dichiarazioni di Berlusconi? Non lo conosco personalmente. Ma forse anche noi dobbiamo mandargli qualche cosa. Gli piace la Vodka? Noi ne abbiamo di ottima qualità in Ucraina, se crede gliela regaliamo”, afferma Zelensky al Corriere della Sera. “Noi riteniamo che sia centrale mantenere il sostegno italiano per garantire quello degli altri Paesi e ciò vale anche per la compattezza dell’Europa, dove l’Italia ha un ruolo trainante in campo economico, sociale e politico. Sono comunque fiducioso: Giorgia è una donna forte che può tenere compatto il suo governo”, evidenza il leader ucraino.