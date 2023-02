17 Febbraio 2023 16:18

Whatsapp si aggiorna e si migliora per tutti gli utenti Android. Dagli avatar e più foto e video, previste tante novità. Ad esempio, tra le funzionalità introdotte dalla versione 2.23.3.77, ci sono gli avatar per tutti, fino ad ora disponibili solo in anteprima. Capitolo foto e video: sino al momento il limite è di 30 contenuti multimediali per singolo messaggio, ma adesso ci sarà la possibilità di arrivare fino a 100 foto o video in una sola volta.