Da Reggio Calabria “in soccorso a Blanco”: a Sanremo i volontari della Misericordia di Melito Porto Salvo

10 Febbraio 2023 12:38

Da Reggio Calabria a Sanremo 2023 con un fine nobile, quello di prestare assistenza sanitaria a chiunque ne avesse bisogno nei movimentati giorni che accompagnano le fasi finali del Festival. È la missione dei volontari della Misericordia di Melito Porto Salvo, partiti nella giornata di ieri alla volta della città ligure per dare una valida mano di aiuto.

“Buon viaggio ai nostri ragazzi in soccorso a BLANCO“. È la simpatica frase che accompagna gli scatti della partenza dei volontari della Misericordia di Melito Porto Salvo, presente in un post Facebook, in riferimento a quanto accaduto nella serata di martedì con il cantante che ha devastato la scenografia.