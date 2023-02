Visure, documenti e servizi al tabacchino: tutti gli aderenti a Gioia Tauro

1 Febbraio 2023 11:35

Nelle rivendite di Gioia Tauro tanti servizi a portata di mano. Vita più facile per i cittadini di Gioia Tauro. Grazie alla Federazione Italiana Tabaccai (FIT), nelle tabaccherie del territorio comunale è ora possibile richiedere: Visure CATASTALI, Visure CAMERALI, Stampare documenti e altri ancora. Sono tanti, insomma, i servizi di cui i cittadini potranno godere, senza dover fare file e con grande risparmio di tempo.

Un passo avanti nella semplificazione delle incombenze quotidiane, possibile grazie alla continua iniziativa dei tabaccai del territorio, parte della più grande rete diffusa al servizio dei cittadini.

I tabaccai di Gioia Tauro, guidati a livello provinciale dal Presidente Giuseppe Bagnato, sono sempre al fianco delle esigenze dei clienti, agevolandoli nel disbrigo delle commissioni giornaliere anche grazie ad un servizio tutto compreso: niente file, niente strumenti per operare, niente preoccupazioni.

Un servizio CHIAVI IN MANO.

“La nostra categoria – dice il Presidente Provinciale Giuseppe Bagnato – ha fin subito risposto con entusiasmo a questo nuovo progetto e presto altre rivendite vi aderiranno. Le tabaccherie, infatti, ormai da tempo sono diventate una rete di prossimità fondamentale e svolgono una funzione importante sul territorio, soprattutto nelle piccole realtà locali”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter agevolare i cittadini, prestando la nostra attività con orari flessibili ed evitando loro lunghe file di attesa” conclude Giuseppe Bagnato Presidente Provinciale di Reggio Calabria.

Tutto questo è stato possibile attraverso la collaborazione di Novares Spa, società del gruppo FIT, che realizza i progetti al servizio del cittadino.

Le tabaccherie che partono per prime: TABACCHERIA DI: FRANCONIERI TERESA-STRADA STATALE 111 N.325; GIOFRE’ ROSETTA- VIA F. DE ROSA N.55; PAVIA GRAZIA- VIA F. TRIPODI 305- PELLEGRINO BRUNO- VIA F. SOFIA ALESSIO SNC; RIZZO GIUSEPPE -VIA MEDAGLIE D’ORO GIUSEPPE LO MORO N.12; STILLITANO ROBERTA – VIA G. LO MORO N.136; ZITO ISABELLA – VIA GIACOMO MATTEOTTI N.171; PURRONE FRANCESCO ANTONIO – VIA SICILIA N.16.

Presto altri servizi per agevolare la vita dei cittadini, presso le Tabaccherie aderenti a FIT.