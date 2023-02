La visita dei deputati Pd a Cospito e l’ombra dei boss: interrogazione parlamentare di Fratelli d’Italia

3 Febbraio 2023 12:46

E’ stata depositata alla Camera una interrogazione parlamentare di FdI a firma del capogruppo Tommaso Foti per fare chiarezza su quanto riferito nell’articolo del ‘Fatto Quotidiano’ di ieri sul caso Cospito. “Il gruppo di Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione parlamentare – si legge in una nota di Foti – a mia prima firma, affinché si faccia chiarezza in merito” alle informazioni “contenute nell’articolo del Fatto Quotidiano del 2 febbraio 2023 da cui emerge che il 12 gennaio a Sassari, in occasione della visita in carcere al terrorista anarchico Alfredo Cospito, quest’ultimo avrebbe indicato ai parlamentari del Pd quali detenuti al 41-bis incontrare, tra i quali anche i boss Pietro Rampulla, Francesco Presta e Francesco Di Maio”. “Al riguardo – si sottolinea – appaiono indispensabili le opportune verifiche in ordine alla veridicità di quanto attribuito a Cospito, atteso che si verrebbe a costituire un precedente gravissimo nel momento in cui parlamentari della Repubblica avessero effettivamente accondisceso alle richieste del terrorista”.