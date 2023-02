Calcio, la Virtus Messina cambia allenatore: fuori Ingemi, dentro Nunzio Trischitta

15 Febbraio 2023 16:29

“La Società Virtus Messina comunica di aver affidato a Nunzio Trischitta l’incarico di allenatore. Il tecnico, in passato, ha allenato il Rometta, il Villafranca oltre ad aver avuto varie esperienze nel settore delle giovanili. La società ringrazia ed augura le migliori fortune a mister Antonio Ingemi, tecnico perbene e preparato con cui c’è sempre stato un ottimo rapporto, purtroppo in questo momento delicato la squadra aveva bisogno di una scossa e qualche stimolo in più”. Così in una nota la Virtus Messina.