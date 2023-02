Villa San Giovanni, la minoranza si spacca sui problemi idrici? Il Consigliere Lucisano fa chiarezza

25 Febbraio 2023 13:04

“Con grande rammarico e meraviglia ho appreso che, in data 19/02/2023, sul quotidiano Gazzetta del Sud, è uscito un articolo che ha argomentato una questione a me cara, quella della crisi idrica Villese che mi ha già visto firmatario di una mozione presentata il 17 ottobre 2022 e che assieme agli altri consiglieri di minoranza TUTTI abbiamo portato all’attenzione del gruppo di maggioranza in più occasioni.

L’articolo, inviato alla stampa ‘dalla minoranza’ e redatto dalla corrispondente per il nostro territorio, in sintesi recita ‘LA MINORANZA: <RIPRISTINARE LA NORMALE EROGAZIONE IDRICA>’, ‘IL COMUNE DEVE RICONOSCERE L’ACCESSO ALL’ACQUA… e si aggiunge nell’articolo stesso che ‘in relazione alla ratio dell’interrogazione (manca la firma del consigliere Filippo Lucisano)… ecc. ecc.’ facendo dimostrare all’opinione pubblica una non veritiera non compattezza della minoranza stessa“. È quanto affermato in un comunicato stampa da Filippo Lucisano, Consigliere Comunale di Villa San Giovanni.

“Ed è su quest’ultimo punto che mi corre l’obbligo a dover intervenire attraverso questo comunicato, il quale ha come solo ed unico obiettivo la finalità di voler sgomberare ogni minimo dubbio su ciò che concerne la lealtà verso il mio Elettorato che mi ha sostenuto tra le file di “VILLA IN COMUNE” DOVE ANCORA OGGI MI SENTO ONORATO DI APPARTENERE.

Pertanto preciso che:

1. Il Consigliere di minoranza Filippo Lucisano, non ha un solo motivo che possa indurlo a non supportare e sostenere la risoluzione anche del problema idrico in Città, problema grave e che necessita un intervento rapido ed efficiente.

2. Il Consigliere di minoranza Filippo Lucisano non ha potuto apporre la propria firma alla interrogazione di cui sopra in quanto, nei giorni în cui si è deciso di procedere in tal senso, era assente e fuori sede per motivi familiari.

Motivi palesi e che per la loro natura e gravità non necessitano di ulteriori specificazioni.

Se poi il gruppo dei miei colleghi , consiglieri di minoranza, pensano di dover andare da soli ben

venga e buona vita“, conclude Lucisano.