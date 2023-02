Villa San Giovanni, Lina Vilardi tra i candidati alle primarie del Pd

24 Febbraio 2023 10:00

“Importante riconoscimento per il Circolo del Partito Democratico villese: la dirigente Lina Vilardi, già consigliere comunale e storica esponente della Sinistra cittadina, e’ candidata nella lista della Città Metropolitana – insieme a Paolo Gramuglia, Francesca Lopresti, Antonio Marino – quale delegata all’Assemblea Nazionale dei Democratici in appoggio ad Elly Schlein. Una bella notizia che va intesa come apprezzamento per il lavoro organizzativo e politico del Circolo PD di Villa e per una “compagna” che ha sempre lottato per il bene della sua terra e per l’erogazione di servizi primari, essenziali”. E’ quanto scrive in una nota il Comitato “Parte da Noi” di Villa San Giovanni

“Al di là della legittima contrapposizione per la guida del Partito nazionale, nel rispetto delle scelte di tutte le democratiche e di tutti i democratici, siamo certi che i villesi appoggeranno, con il proprio consenso espresso alle Primarie del 26 febbraio p.v., la concittadina Lina Vilardi, in modo che possa rappresentare nella massima assise del Partito Democratico le esigenze e gli interessi del territorio villese e di tutta la Città Metropolitana”, conclude la nota.