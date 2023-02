Villa San Giovanni, sfilata di Carnevale “green” alla Perla dello Stretto

20 Febbraio 2023 12:49

Prosegue a ritmi spediti la missione “green” di Perla dello Stretto. Lo shopping center di Villa San Giovanni, sin dalla sua riapertura avvenuta nel 2015, sostiene e promuove campagne e iniziative per la salvaguardia dell’ecosistema e del pianeta. Una funzione sociale che si è concretizzata in svariati eventi di sensibilizzazione utili ad incoraggiare azioni e pratiche virtuose a favore dell’ambiente sulla scia dal motto “Save the Nature”, divenuto un vero e proprio “brand” del centro commerciale. Dopo le iniziative degli anni precedenti, il Perla Summer Tour “Difendiamo insieme il mare dalla plastica” della scorsa estate ed il recentissimo evento dei Puffi che ha avuto come tema la raccolta differenziata, anche in occasione del Carnevale 2023 non manca il filone ambientale rivolto principalmente ai più piccoli. E sono ancora i bambini i protagonisti dei vari eventi in programma nel periodo più folcloristico dell’anno. In particolare, il 21 febbraio lo shopping center villese ha organizzato una particolare sfilata in maschera, nel corso della quale – oltre a giochi e divertimento a suon di musica – saranno distribuite a tutti i bambini presenti delle matite green realizzate con materiali ecologici e delle saponette biodegradabili.

«Siamo sempre più convinti – spiegano Sonia Chillè, responsabile marketing di Wave Srl, e Sergio Lo Giudice, direttore di Perla dello Stretto – che l’impegno a favore dell’ecosostenibilità debba essere costante e necessario, non solo per la struttura stessa del Centro Commerciale, ma anche per favorire processi green degli utenti e nella gestione dei negozi. Perla dello Stretto, poi, ha una consolidata tradizione votata all’ambiente: ricordiamo ancora oggi il grande successo ottenuto dal “Carnevale delle Scuole” del 2020 che ha coinvolto tantissimi bambini degli istituti scolastici di Reggio e provincia all’insegna della creatività e del riciclo. La nostra campagna di sensibilizzazione ambientale “Save the Nature” non finisce qui. Ci saranno tante altre iniziative».

Ed infatti, nei mesi di marzo ed aprile, Perla dello Stretto, in collaborazione con Ambiente Mare Italia, promuoverà il progetto didattico “Perla Cleaning Tour” che coinvolgerà le scuole del territorio attraverso degli incontri di formazione ambientale e che culminerà il 22 aprile prossimo, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, con la pulizia del litorale di Cannitello. L’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio del Comune di Villa San Giovanni.

