Lo inseguì (e filmò) durante il lockdown: ora il runner chiede un risarcimento danni altissimo

13 Febbraio 2023 16:45

Incontra un runner solitario che corre e, con il megafono, lo intima di fermarsi, perché non può farlo. Non è un film né una barzelletta, ma la realtà. D’altronde, era aprile 2020, quindi è tutto più chiaro. Il protagonista dell’episodio è il vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi, che all’epoca dei fatti non solo inseguì, ma filmò anche, un povero atleta che stava correndo da solo per strada. Non poteva farlo, era vietato. Avrebbe contagiato l’asfalto e le case circostanti. Ora per fortuna è tutto finito, ma il runner non ci sta e, per tramite del suo Avvocato Pamela Palazzi – come riporta il quotidiano ‘la Nuova Ferrara’ – chiede al vicesindaco un risarcimento danni di 50 mila euro.

L’uomo aveva tutti i certificati medici che lo autorizzavano a correre, per motivi di salute. Non che cambiasse granché, in quanto la vicenda rimane comunque davvero grottesca e un po’ ridicola, ma non l’unica – purtroppo – di quei tempi. Tuttavia, il motivo della richiesta danni è per diffamazione. Il vicesindaco infatti filmò il runner e pubblicò il video sulla propria pagina Facebook, esponendo l’uomo alla gogna mediatica (sigh!) dei tantissimi giustizialisti da social di allora. Storia vecchia, ma fa ancora rabbrividire. Sta di fatto che il prossimo 15 marzo il vicesindaco dovrà difendersi dall’accusa.