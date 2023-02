Vibo Valentia: vicesindaco aggredito durante la demolizione di un chiosco abusivo

22 Febbraio 2023 11:42

Il vicesindaco di Vibo Valentia Pasquale Scalamogna ha subito un’aggressione durante la demolizione di un chiosco abusivo. Scalamogna è stato colpito con uno schiaffo questa mattina, durante le attività propedeutiche alle operazioni di abbattimento di una struttura abusiva in località Capannina nella frazione marina, il “Chiosco Azzurro“. Si tratta di una struttura che risale agli anni ’60. All’alba sono iniziate le operazioni, con l’arrivo delle ruspe e degli operai dell’Enel per staccare la corrente, davanti ad un cordone di forze dell’ordine.

Scalamogna ha raccontato che il proprietario della struttura gli si è avvicinato sferrandogli un violento schiaffo prima di essere bloccato e fatto allontanare per essere portato in Questura. Gli inquirenti stanno ora vagliando la sua posizione. Il vicesindaco ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Vibo per accertamenti.

Già nella primavera del 2021 le ruspe erano pronte ad intervenire ma il titolare della struttura, ormai chiusa da anni e ritenuta a rischio crollo dopo che l’erosione di quel tratto di costa l’aveva colpita in seguito alle violente mareggiate, si era barricato nel locale. Aveva così costretto le autorità a rinviare la demolizione. Lo stesso aveva presentato ricorso al Tar Calabria che aveva accolto la sospensiva. In seguito, però, nel merito, aveva rigettato l’istanza aprendo la strada all’abbattimento del Chiosco. Sul posto, a seguire le fasi dell’abbattimento, sono presenti il prefetto Roberta Lulli, il procuratore della Repubblica Camillo Falvo, il questore Cristiano Tatarelli, il sindaco di Vibo Maria Limardo e tutta la giunta comunale.

Il consigliere regionale Comito: “Episodio gravissimo, massima solidarietà a Pasquale Scalamogna“

“Assoluta condanna per il gravissimo episodio avvenuto questa mattina a Vibo Marina e massima solidarietà al vicesindaco Pasquale Scalamogna“. È il commento del consigliere regionale, nonché coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Comito, in merito all’aggressione subita dal vicesindaco di Vibo Valentia. “Quanto avvenuto oggi – afferma Comito – è qualcosa di inaccettabile nei confronti di chiunque, ancor più nei confronti dei rappresentanti di un’amministrazione pubblica che si prodiga per il rispetto della legge e del vivere civile. Sono certo che questo gravissimo episodio non intaccherà la serenità e l’agire politico di un’amministrazione che continuerà ad operare con forza a tutela degli interessi della collettività“.

La condanna dell’on. Mangialavori: “Episodio inaccettabile“

“L’aggressione subita dal vicesindaco di Vibo Valentia Pasquale Scalamogna è qualcosa di inaccettabile che va condannato con assoluta fermezza. Non è pensabile che un amministratore venga fatto oggetto di violenza perché persegue una linea di rigore nel pieno rispetto della legge“. Ad affermarlo il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, Giuseppe Mangialavori. “A Pasquale giunga la mia vicinanza e solidarietà e l’invito ad andare avanti, certo che questo episodio – conclude l’on. Mangialavori – non intaccherà lo spirito col quale ha condotto sino ad ora la sua azione politico-amministrativa”.

Forza Italia Vibo Valentia al fianco del vicesindaco Scalamogna: “Episodio gravissimo che condanniamo con forza”

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Vibo Valentia esprime “durissima condanna” per quanto avvenuto questa mattina a Vibo Marina ai danni del vicesindaco Pasquale Scalamogna, al quale va “totale solidarietà” da parte dei singoli consiglieri del partito. “Non è pensabile – afferma in una nota il gruppo – che un amministratore venga fatto oggetto di violenza nell’espletamento del proprio mandato politico-amministrativo, ancor più nel momento in cui rappresenta un’intera comunità nella riaffermazione dei principii stabiliti e sanciti dalla legge. Si tratta di episodi che condanniamo fermamente e che rischiano di intaccare la serenità di coloro che sono chiamati a rappresentare la collettività e si espongono senza timore per far sì che il bene supremo dell’interesse collettivo prevalga su ogni forma di prevaricazione. Ma siamo al contempo convinti che l’incisiva azione di contrasto all’illegalità e ad ogni forma di abusivismo da parte dell’amministrazione proseguirà senza esitazione alcuna. Al vicesindaco giunga quindi la totale e incondizionata vicinanza da parte del gruppo consiliare di Forza Italia”.