Il Vescovo del Venezuela Bracamonte in visita al Museo di Reggio Calabria

21 Febbraio 2023 14:16

Visita a sorpresa al Museo per ammirare i Bronzi di Riace di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Benito Adán Mendez Bracamonte, Vicepresidente Consulta Generale Sacerdotale dell’Istituto Nazionale Azzurro e Ordinario Militare del Venezuela accompagnato dal Presidente INA Cav. Dott. Lorenzo Festicini, da M.P. Giulio Cerchietti. Sua Eccellenza giunto a Reggio Calabria per l’incontro formativo dei Membri dell’Istituto Nazionale Azzurro, è rimasto incantato dalla bellezza della città e in particolare del calore umano che i cittadini reggini sono riesciti a trasmettergli. La visita ai Bronzi di Riace, con il loro splendore e la loro storia hanno incantato il Vescovo Bracamonte. “In quello che faccio cerco di mettere sempre la Città di Reggio Calabria – dichiara il presidente INA Lorenzo Festicini-, con le sue bellezze, al centro delle attività umanitarie internazionali che coordino. Un grazie particolare al Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Dott. Carmelo G. Malacrino per l’accoglienza e per la disponibilità che sempre assicura”.

L’ennesimo apprezzabile atto di vicinanza cristiana da parte dell’Istituto Nazionale Azzurro alla città di Reggio Calabria che grazie al Presidente Festicini è riuscito a creare un ponte tra la culla della cristianità di Roma e il capoluogo Reggino, facendo arrivare diversi personaggi illustri della Santa Sede che con la loro presenza nella città metropolitana rafforzano ancor di più i nostri legami alle radici cristiane.