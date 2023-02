UPB Petrarca Padova-Pallacanestro Viola, LIVE 1°Q: squadre in campo, si comincia!

5 Febbraio 2023 17:00

Dopo la buona prova offerta in casa contro la forte Rucker San Vendemiano, la Pallacanestro Viola lascia Reggio Calabria per la trasferta di Padova, ospite dell’UPB Petrarca. I neroarancio hanno bisogno di migliorare il proprio score in trasferta che li vede fermi ad appena una vittoria, arrivata contro Palermo, fanalino di coda del campionato.

I punti on the road saranno fondamentali in stagione per non perdere contatto dal gruppo che sta sopra la zona retrocessione. Nessuna novità dal mercato: la casella occupata da Andrea Renzi resta ancora vuota dopo il suo passaggio a Trapani. Importanti novità societarie, attese in settimana, sbloccheranno anche il mercato. Per ora gli uomini a disposizione di coach Bolignano sono questi, contati, ma se li dovrà far bastare.

StrettoWeb seguirà LIVE la gara odierna raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

UPB Petrarca Padova-Pallacanestro Viola LIVE

1°Q – Bianconi allunga. 8-2

1°Q – Ancora una tripla, questa volta di Turel. Tiemout Bolignano. 6-2

1°Q – Tripla di Maran in risposta. 3-2

1°Q – Si comincia! Primi due per la Viola, li segna Farina. 0-2

16:45 – Tutto pronto per la gara fra UPB Petrarca Padova e Pallacanestro Viola. I reggini chiamati a fare punti in trasferta per non vedere aumentare il gap dal gruppo al di sopra della zona retrocessione. Renzi ancora non è stato sostituito, mercato fermo in attesa di importanti novità societarie che arriveranno nei prossimi giorni.