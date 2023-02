Uomini e Donne, chi è Sebastiano Paterniti? Il portiere di Messina che corteggia Nicole Santinelli

1 Febbraio 2023 12:01

Riccio e ribelle, con i classici e apprezzati colori della bellezza mediterranea, modellata ad arte dal sole della Sicilia e dalla brezza che soffia sullo Stretto. Viene da Messina il nuovo protagonista di “Uomini e Donne“, Sebastiano Paterniti, tortoriciano classe 1989. Nel programma di punta del pomeriggio di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è fra i corteggiatori della bella tronista romana Nicole Santinelli.

Di professione fa il portiere: Sebastiano difende i pali della Nebros, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, ma è anche il portiere della Nazionale Italiana di Beach Soccer. Insieme alla sua carriera sportiva, il bel ragazzo siciliano coltiva una forte passione per la musica. In ambito musicale ha scelto il nome d’arte “Sebba” e da pochi giorni ha pubblico il suo nuovo singolo dal titolo “Non ci facciamo male“, il cui videoclip ufficiale ha già superato le 13.000 visualizzazioni. Sarà in grado di suonare le corde giuste del cuore della bella Nicole?