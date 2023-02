1 Febbraio 2023 10:40

Una vera e propria tragedia si è consumata alle prime ore di questa mattina all’Università Iulm di Milano. Una ragazza di 25 anni, infatti, è stata trovata morta. A trovare il cadavere è stato un custode, che stava facendo il giro di apertura degli Istituti. Il corpo era in bagno, con una sciarpa attorno al collo con l’altro capo appeso a una porta. Sembrava una sorta di impiccagione e per questo non è da escludere un evento violento, anche se il corpo della donna non presenterebbe evidenti segni di violenza, secondo le prime informazioni. Qualunque ipotesi, al momento, sarebbe ancora aperta, anche quello del suicidio.