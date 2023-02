Ultras Palermo appoggiano i tifosi reggini, striscione al Barbera: “vietare non è gestire” | FOTO

4 Febbraio 2023 16:54

Fa ancora molto discutere la decisione del Prefetto di Palermo, dopo le indicazioni dell’Osservatorio per le Manifestazione Sportive, di vietare la trasferta nel capoluogo siciliano ai tifosi amaranto in occasione del match di domani pomeriggio tra i rosanero e la Reggina. Dopo il comunicato dei Diffidati Liberi, la nota ufficiale del club dello Stretto e le parole di Inzaghi sull’argomento, è arrivata anche la posizione dei supporters del Palermo, che hanno esposto uno striscione fuori dallo stadio Barbera: “vietare non è gestire, siete solo incapaci… a nostro dire”, è il contenuto della frase della Curva Nord 12 Palermo.