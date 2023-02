Ucraina, Tajani: “l’Italia non invierà carri armati”

8 Febbraio 2023 21:48

Il dibattito in Europa su quali armi inviare all’Ucraina in vista di una nuova offensiva della Russia è sempre più acceso. Da un lato c’è il leader ucraino che chiede sempre più armamenti di difesa, dall’altro i vari stati del vecchio Continente che vanno in ordine sparso.

Il ministro degli Esteri del Governo Italiano, il forzista Antonio Tajani, è stato chiaro: “l’Italia non ha inviato carri armati in Ucraina e non invierà altri tipi di armi rispetto agli invii militari già fatti”.