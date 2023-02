Ucraina, Meloni fa tappa Bucha e Irpin

21 Febbraio 2023 13:29

A poche ore dall’arrivo a Kiev e prima di incontrare il presidente Zelensky, il Premier Giorgia Meloni si è recata a Bucha e Irpin. Il sindaco di Bucha, Anatoly Fedouk, ha accolto Meloni raccontandole quello che è successo in uno dei posti simbolo della guerra. Sotto la pioggia, accompagnati da una traduttrice che riportava al premier le parole del primo cittadino, Meloni ha ascoltato commossa, prima di depositare due composizioni di fiori rossi in memoria delle vittime delle fosse comuni.

“Siamo in attesa del vostro sostegno per creare un tribunale speciale, la Russia è responsabile dell’aggressione, senza questa aggressione non ci sarebbero stati 77 mila casi di crimini di guerra, qui a Bucha e in tante città. Insieme potremo assicurare la giustizia a tutti gli ucraini, è una lotta giustizia non solo per tutto il mondo”, ha detto il procuratore generale dell’Ucraina, Andriy Kostin, al premier Giorgia Meloni.

All’arrivo ad Irpin le autorità regionali al seguito del convoglio hanno illustrato quanto accaduto al presidente del Consiglio italiano, che consegnerà alle autorità locali materiali civili due generatori a supporto delle infrastrutture critiche