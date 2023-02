“U patataru” Mimmo Siclari si ferma dopo 54 anni: “il tuo ‘aimu pira, pumadoru e banani’ ci mancherà”

17 Febbraio 2023 11:25

Per 54 anni il suo “aimu pira, pumadoru e banani” ha contrassegnato la quotidianità di Motta San Giovanni e non solo. Ora però, dopo tutto questo tempo, “U patataru” Mimmo Siclari si ferma “per godersi il meritato riposo”. Bellissimo il messaggio su Facebook che l’utente Paolo Laganà dedica all’uomo. “Era e resterà la sua casa Motta così come indimenticabile sarà il suo caratteristico ‘Aimu pira, pumadoru e banani. Facitivi a provvista di patati’: ci mancherà, così come la sua grande educazione e signorilità. Grazie Mimmo, tanto bene e lunga vita”.

Nelle bacheche del paese, il signor Siclari ha lasciato un messaggio annunciando di aver terminato la sua attività: “Carissimi cittadini di Motta San Giovanni – si legge – vi comunico che da oggi (ieri, ndr), dopo 54 anni di lavoro svolto con grande passione, smetto la mia attività lavorativa con tanta nostalgia e profonda tristezza. Farò fatica a rassegnarmi alla nuova vita da pensionato, ma è arrivato il momento di mettere il camion a riposo. Ho portato per anni frutta e verdura di porta in porta senza mai fermarmi. Acqua, vento, freddo, caldo, io ero sempre lì al mio solito appuntamento con voi al quale non potevo mancare! Ogni porta mi regalava sorrisi, fiducia, amicizia e negli anni tantissimo affetto fino a considerarvi una grande famiglia. Non smetterò mai di ringraziarvi perché non siete stati solo clienti eccezionali, ma anche grandi amici. GRAZIE per aver fatto parte della mia vita lavorativa e affettiva e soprattutto per la grande fiducia che avete riposto in me. Spero di avervi servito con onestà, gentilezza, rispetto ed educazione e che vi ricordiate di me come un amico dal camion rumoroso pieno di profumi e dal tanto affetto. Non vi dimenticherò mai e vi porterò sempre nel mio cuore!”.