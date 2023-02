Turismo, anche la Sicilia occidentale si promuove alla Bit di Milano | FOTO

13 Febbraio 2023 17:43

Prosegue a Milano il programma del progetto “The Best of Western Sicily” alla 43\esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo, visitato anche dal presidente della Regione, Renato Schifani. Quattordici partner per promuovere il meglio della Sicilia Occidentale all’interno di un progetto, ideato dall’agenzia di comunicazione Feedback di Palermo e promosso in collaborazione con Telesud di Trapani e con la media partnership di Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs. (Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Favignana-Isole Egadi, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Salemi e San Vito Lo Capo, Federalberghi Trapani e Liberty Lines).

“Battito 91014” è lo slogan scelto dal Comune di Castellammare del Golfo per l’appuntamento in Bit. “Perché Castellammare del Golfo è il cuore pulsante del territorio – ha spiegato il sindaco, Nicola Rizzo – Emoziona per la bellezza: della natura, dell’arte, della storia, delle specialità che solleticano il palato. Fa battere il cuore”. In Fiera era presente anche Ilenia Colanero, campionessa mondiale di apnea per disabili che ha collaborato con il Comune per la realizzazione di Disabilidamare, l’iniziativa che avvicina i diversamente abili al mare che si svolgerà anche quest’anno verso metà maggio. E ancora tanti gli eventi messi in campo, raccontati dall’assessore al turismo, Maria Tesè, tra cui un evento dedicato alla musica elettronica e il Festival del jazz con la partecipazione di Max Gazzè, che si esibirà l’1 agosto, e di uno dei maggiori sassofonisti mondiali, Jim Rolland in arte “Jimmy Sax” che suonerà il 2 agosto. A Castellammare nascerà anche una scuola di cucina di alto livello all’interno della quale saranno realizzati dei reality show.

Il Comune di Salemi, protagonista dell’iniziativa “Case a un euro” continua nella sua promozione internazionale. “Abbiamo iniziato un lungo percorso – ha spiegato il sindaco, Domenico Venuti – rispolverando le tradizioni e mettendo in circuito una rete di associazioni che ci aiuta a portarle avanti a partire dal pane, e quindi da San Giuseppe che si festeggia a breve, il 19 marzo. Adesso parteciperemo alla finale del Borgo dei Borghi che è in corso su Rai3 e saremo al centro di una docu-serie della BBC che la rete britannica ha girato all’interno di un immobile della nostra cittadina che ha ristrutturato e che poi rivenderà al termine della trasmissione”.

Tre isole con tre diverse personalità: le isole Egadi. “Ciascuna – ha spiegato il sindaco di Favignana-Isole Egadi, Francesco Forgione – offre la possibilità di vivere esperienze diverse all’insegna della bellezza e della libertà: dal mare all’universo subacqueo, dall’ambiente all’arte con la Grotta del Genovese, dalle Cave di tufo fino ad ex stabilimento Florio”. Grazie ad una collaborazione con il Cai, il Club Alpino italiano tra aprile e maggio 3.300 soci italiani del Cai saranno alle Egadi per la mappatura dei sentieri e quest’anno saranno organizzate diverse iniziative per festeggiare i 150 anni dalla nascita di Donna Franca Florio per valorizzare questa famiglia che è legata alla storia delle isole. E ancora iniziative con la Summer school in collaborazione con gli Explorer del National Geographic che porterà giovani da tutto il mondo nell’arcipelago dal 9 al 16 luglio e il Marettimo Italian Film Fest.

Arte, letteratura, ma anche archeologia, testimonianze preistoriche e cultura vinicola sono stati i temi sui quali è stato incentrato l’appuntamento del Comune di Partanna. “Quest’anno – ha detto il sindaco, Nicolò Catania – ricorre il centenario dalla nascita del maestro Antonio Sanfilippo, artista dalla straordinaria esperienza e figura rappresentativa del gruppo “Forma 1”, che fu protagonista di una delle più rilevanti e innovative fasi dell’arte del dopoguerra, al quale Partanna ha dato i natali. Quest’anno onoreremo la sua memoria con una serie di eventi nei quali presenteremo un suo dipinto murale, molto verosimilmente il famoso “Atelier”, ritenuto ormai irrimediabilmente perso che abbiamo restaurato e restituiremo alla comunità scientifica e civile insieme al completamento del recupero degli altri dipinti delle pareti laterali dell’Atelier”. All’incontro ha partecipato anche lo storico Vittorio Sgarbi: “l’antimafia più importante – ha detto – è l’arte e la bellezza senza fine in qualunque luogo di Sicilia”.

Spazio anche a Liberty Lines, che oggi è la sedicesima compagnia armatoriale in Italia per fatturato, la prima al mondo nel trasporto marittimo veloce di passeggeri, l’unica al mondo a possedere un cantiere che effettua le lavorazioni esclusivamente sui mezzi propri. Le strategie dell’azienda sono state raccontate da Nunzio Formica, direttore commerciale. “Gestiamo una flotta di 32 unità veloci (tra aliscafi, catamarani e monocarena) che garantisce – ha spiegato Formica – un servizio veloce ed affidabile ad oltre 3 milioni di passeggeri che viaggiano tra Italia, Croazia, Slovenia oltre che Sicilia ed isole minori”. La compagnia ha deciso di investire nella riduzione dell’impatto ambientale dei suoi mezzi. “Nell’anno appena concluso – continua Formica – abbiamo infatti commissionato un ordine per la costruzione di 12 nuove navi ibride ad alta velocità con l’obiettivo di un rapido rinnovo della flotta in chiave di efficienza e sostenibilità”.

La promozione di Gibellina non può che passare dalla valorizzazione del grande patrimonio artistico del suo territorio: “dal Cretto di Burri – racconta il sindaco Salvatore Butera – ai Musei di arte contemporanea al Museo delle trame mediterranee presso la Fondazione Orestiadi. Un’arte che deve essere vissuta grazie ad una delle maggiori manifestazioni nel territorio, le Orestiadi, alla 42esima edizione.” All’appuntamento ha partecipato l’attore Alessandro Preziosi, da anni al fianco delle iniziative del Comune, che ultimamente ha prestato il volto e la voce per l’inaugurazione del Mac, Museo d’arte contemporanea.

Valorizzare le nostre radici culturali insieme a quelle gastronomiche e sociali è l’obiettivo del Comune di Castelvetrano. “Oggi abbiamo portato in Bit – ha detto il sindaco, Enzo Alfano – la comunità dei pescatori che ha un valore sociale, culturale oltre che economico ma anche i nostri prodotti identitari: pane nero, olio e olive insieme ai nostri produttori che ne mantengono intatta anche la loro tradizione”. La giornata si è chiusa con l’incontro “Erice sospesa tra cielo e mare culla di pace, capitale del Mediterraneo”. “Montagna, mare, le bellezze archeologiche: sono tante le attrattive del nostro territorio – racconta Daniela Toscano, sindaco di Erice – che valorizziamo grazie alle sinergie con il Centro per la cultura scientifica Ettore Majorana e la Fondazione Erice Arte di cui è sovrintendente Giordano Bruno Guerri. In particolare stiamo puntando sul turismo lento per vivere i luoghi che la natura offre: a fine aprile organizzeremo il trekking solidale ospitando degli escursionisti del Cai che ci aiuteranno a tracciare i sentieri”.

Gli appuntamenti di domani, martedì 14 febbraio

Si comincia alle ore 10 con l’appuntamento dedicato al Comune di Mazara del Vallo “Gambero rosso, mare blu e sole giallo intenso” con Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, Germana Abbagnato, assessore al turismo e Irene Vassallo; si prosegue alle ore 11 con “San Vito Lo Capo: gli eventi, il cinema e la realtà virtuale per lo sviluppo del territorio” con Francesco Ferla, architetto e fotografo; Nino Ciulla, assessore al turismo del Comune di San Vito Lo Capo e Ivan Ferrandes, presidente di Film Commission Trapani; alle ore 12 Telesud promuove il focus su “Mangia sano Italia, viaggio nel turismo enogastronomico” mentre alle ore 13 si chiude con “The Best of Western Sicily: Destinazione turistica” con Mariangela Li Vigni di Kukla Viaggi e Antonio Marino di Marino Tourist.